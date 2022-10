Calciomercato Roma, ‘bombazo’ 💣 Ronaldo: avviati i contatti con Mendes

Si torna a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo e dalla Spagna spunta il ‘bombazo’: contatti avviati con Jorge Mendes

In tutta Europa il futuro di Cristiano Ronaldo torna a essere uno degli argomenti principali in vista del prossimo calciomercato di gennaio. CR7 ha visto il proprio sogno di tornare al Manchester United trasformarsi rapidamente in un incubo. Il nuovo tecnico Ten Hag non lo tratta più come una stella, anzi, ormai è seduto costantemente in panchina ed è una seconda scelta per l’olandese.

I rapporti si sono ulteriormente incrinati quando a pochi minuti dal termine del match contro il Tottenham, Ronaldo ha deciso di lasciare la panchina e tornare negli spogliatoi. Così, con il calciomercato invernale alle porte, il suo futuro potrebbe nuovamente cambiare, con la Roma tra le squadre accostate a CR7. Contatti con Mendes avviati.

Calciomercato Roma, torna di moda Ronaldo: contatti con Mendes

Una involuzione totalmente inaspettata quella di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il portoghese è ormai ai ferri corti con il tecnico olandese Ten Hag e a gennaio potrebbe nuovamente cercare una via d’uscita dal club inglese. Così dalla Spagna arriva un vero e proprio “bombazo”.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, la Roma avrebbe già avviato i contatti con Jorge Mendes per cercare di portare nella capitale Cristiano Ronaldo. Il portoghese andrebbe a riunirsi con Mourinho, suo allenatore ai tempi del Real Madrid, formando un binomio vincente che potrebbe aiutare la Roma soprattutto nella fase offensiva, dove ultimamente si fatica molto. Per ora rimane una suggestione, ma in sede di calciomercato mai dire mai.