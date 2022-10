Calciomercato Roma, dalla Spagna sicuri: ribaltone a sorpresa, c’è la data

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano: la soluzione è ancora in divenire, e potrebbe regalare nuovi interessanti colpi di scena.

Archiviata la sconfitta con il Napoli, per la Roma di José Mourinho è già tempo di focalizzare le proprie attenzioni in vista dell’appuntamento di Europa League che si preannuncia assolutamente decisivo per i giallorossi.

Dopo il pareggio con il Betis, infatti, Abraham e compagni non possono più permettersi di sbagliare, e vanno a caccia di punti preziosi con cui risalire la china. Nel frattempo per, sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, rumours ed indiscrezioni continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Non è escluso che Pinto possa puntellare determinate zone del campo con acquisti funzionali all’idea tattica dello Special One. Come evidenziato dallo stesso GM giallorosso, la Roma non ha alcuna intenzione di mettere sotto contratto i diversi calciatori a parametro zero accostati senza soluzione di continuità ai capitolini.

Calciomercato Roma, per De Paul non è ancora finita: le ultime

In questo novero di calciatori chiaramente non può essere inserito Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Atletico Madrid, infatti, ha una valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro. Ragion per cui, appare piuttosto improbabile che i club italiani possano entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo già a gennaio. Tuttavia le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna non possono non essere attenzionate.

Ricordiamo che il presidente dell’Atletico Madrid ha bollato come false le voci inerenti un possibile addio a stretto giro di posta dell’ex mezzala dell’Udinese. Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, però, le settimane immediatamente successive alla disputa dei Mondiali potrebbero rappresentare sotto questo punto un autentico spartiacque. L’Atletico si aspetta molto da De Paul, ma nel caso in cui la situazione non dovesse stabilizzarsi, ecco che l’opzione legata all’addio del centrocampista potrebbe ritornare prepotentemente in auge.