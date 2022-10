‘Retrocessioni‘ in Europa League: i verdetti ufficiali in vista dei sedicesimi

Sedicesimi Europa League, ecco i primi verdetti: la lista ufficiale delle squadre che occupano il terzo posto nel proprio girone di Champions.

Dopo il pareggio ottenuto contro il Betis, la Roma di José Mourinho si presenta alla sfida con lHJK con la consapevolezza di dover incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza per il cammino europeo dei giallorossi.

In Finlandia Abraham e compagni dovranno dimostrare di aver metabolizzato velocemente la sconfitta con il Napoli. Con il primo posto del girone che sembra essere sempre più a panneggio del Betis, per gli uomini di Mourinho centrare il secondo posto rappresenta un vero e proprio mantra. Ragion per cui, potrebbe non essere inutile passare in rassegna la situazione delle “terze” in Champions League, che andranno a costituire la fascia di squadra che sfideranno le compagini che hanno terminato al secondo posto il proprio girone di Europa League.

Barcellona e Siviglia ufficialmente retrocesse in Europa League: la situazione

Attualmente, solo Barcellona e Siviglia sono già “ufficialmente” retrocesse in Europa League, dal momento che sono matematicamente certe del terzo posto nei rispettivi raggruppamenti. I blaugrana rappresenteranno inevitabilmente il grande spauracchio da evitare: l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita ad estromettere la compagine di Xavi, che si presentava ai nastri di partenza con ben altri obiettivi. Anche gli andalusi chiaramente andranno presi con le molle, anche perché possono far leva su calciatori dalla grande qualità, soprattutto dalla cintola in su.

Più ingarbugliata la situazione degli altri gironi. La Juventus – che però non potrebbe essere sorteggiata con la Roma – dovrò ottenere quantomeno lo stesso risultato del Maccabi per avere la matematica certezza di un approdo in UEL. Nel girone del Milan, i rossoneri hanno la grande occasione di piazzarsi al secondo posto: ai Campioni d’Italia uscenti servirà non perdere con il Salisburgo, che potrebbe essere scavalcato dalla Dinamo Zagabria qualora i croati dovessero battere il Chelsea. Salvo clamorosi colpi di scena, anche l’Ajax passerà in Europa League. Tutto ancora in bilico nel girone del Tottenham, con l’Eintracht Francoforte che occupa momentaneamente il terzo posto, così come lo Shakhtar nel Gruppo F. Delusione Atletico Madrid: i Colchoneros si giocheranno all’ultima giornata l’accesso ai sedicesimi di Europa League, con l’errore di Ferreira Carrasco dal dischetto che obbliga gli spagnoli a guardarsi le spalle dal possibile colpo di coda del Bayer Leverkusen.