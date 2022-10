Probabili formazioni Helsinki-Roma: le condizioni di Pellegrini

Altra sfida fondamentale per la Roma in Europa League contro l’Helsinki: le condizioni di Pellegrini e le probabili formazioni

Non esistono altri risultati per la Roma in Europa League se non la vittoria. I giallorossi dopo il pareggio in Spagna contro il Real Betis hanno il loro destino nelle proprie mani. Infatti vincendo contro l’Helsinki in Finlandia e facendo altrettanto contro il Ludogorets all’Olimpico, strapperebbero il pass per i sedicesimi di finale passando come seconda nel girone, visto che il primo posto è ormai impossibile.

Per la partita di domani sera in Finlandia, Josè Mourinho ha diversi dubbi da sciogliere, tra cui anche la disponibilità del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini.

Probabili formazioni Helsinki-Roma, torna Zalewski: giornata decisiva per Pellegrini

Una sfida di fondamentale importanza per la Roma quella di domani sera in Finlandia contro l’Helsinki. Serve vincere per rimanere aggrappati alla possibilità di qualificarsi per i sedicesimi di finale di Europa League. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, per domani José Mourinho recupererà Nicola Zalewski, rimasto fuori contro il Napoli per un’indisposizione accusata durante la notte precedente alla partita.

In difesa Mancini e Ibanez dovrebbero essere confermati, mentre Kumbulla potrebbe far riposare Smalling. A sinistra El Shaarawy sembrerebbe favorito per una maglia da titolare al posto di Spinazzola, mentre a destra come detto tornerà Zalewski. A centrocampo invece possibile coppia inedita composta da Matic e Camara, visto che Cristante ha subito un colpo al polso ed ha un tutore, che non gli impedisce di giocare però. Il dubbio più grande riguarda Lorenzo Pellegrini, che ha accusato un fastidio al flessore. Per lui si aspetterà la rifinitura di oggi per capire se sarà disponibile anche solo per la panchina. In attacco infine dovrebbe esserci la coppia Abraham-Belotti, vista la squalifica di Zaniolo.