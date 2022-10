Helsinki-Roma, assenza dell’ultim’ora: salta la rifinitura davanti a Friedkin

Helsinki-Roma, assenza dell’ultim’ora: salta la rifinitura davanti a Ryan Friedkin. Nuovo problema in mezzo al campo per Mourinho

Colpo di scena nella rifinitura di questa mattina a Trigoria in vista di Helsinki-Roma in programma domani. Mourinho infatti non potrà contare su Matic, o almeno, al momento, il centrocampista non ha preso parte all’ultimo allenamento prima della partenza alla volta della Finlandia.

Fastidio all’adduttore sinistro per l’ex Manchester United, che difficilmente, ovviamente, farà parte della comitiva che partirà nel pomeriggio alla volta di Helsinki dove domani ci sarà una partita assai importante, decisiva diremmo, per il raggruppamento giallorosso. Insomma, Camara ancora titolare. Il giocatore è in netta crescita e merita comunque una maglia. In gruppo anche Pellegrini e Karsdorp.

Helsinki-Roma, Matic assente davanti a Friedkin

C’era anche Ryan Friedkin questa mattina a guardare la squadra giallorossa. Il vicepresidente è rimasto quindi vicino alla squadra in questo momento così particolare che arriva pure dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato. Un segnale importante di vicinanza alla squadra che si gioca davvero tanto domani sera contro una formazione già battuta all’andata. La Roma ha bisogno di punti per rimanere padrona del proprio destino e poi giocarsi l’accesso allo spareggio con la squadra retrocessa dalla Champions League nell’ultima gara del girone contro il Ludogorets. In poche parole, è di fondamentale importanza vincere.