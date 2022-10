Roma, sprint Qatar con rientro anticipato: arriva il primo verdetto

Paulo Dybala continua il suo processo di recupero per volare in Qatar con l’Argentina: sprint e rientro anticipato. Il primo verdetto

L’attacco della Roma si è inceppato proprio dopo l’infortunio di Paulo Dybala, coincidenze? Difficile crederlo. L’argentino dopo il rigore tirato contro il Lecce si è fermato ed ha subito una lesione al retto femorale che mette a serio rischio anche la sua partenza per il Mondiale in Qatar con l’Argentina.

Di rivederlo con la maglia della Roma prima della pausa per il Mondiale i giallorossi ci credono poco, ma nulla è ancora stabilito. Infatti per la Roma potrebbe esserci ancora una piccola speranza, mentre venerdì arriverà una prima decisione importante per la ‘Joya’.

Dybala nei preconvocati di Scaloni, venerdì la lista ufficiale: la Roma spera nel rientro anticipato

Mancano ancora tre settimane al Mondiale in Qatar e Paulo Dybala spera di esserci. L’argentino dopo l’infortunio ha subito iniziato a lavorare per cercare di recuperare dalla lesione subita. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, venerdì il commissario tecnico Scaloni renderà nota la lista dei preconvocati per il Mondiale, e ci dovrebbe essere anche Paulo Dybala, così come Angel Di Maria, visto che poi andranno fatti dei tagli.

Secondo il quotidiano la speranza della Roma sarebbe anche quella di riavere Dybala in campo per uno degli ultimi due impegni di campionato prima della sosta contro Sassuolo o Torino. Certo che poi bisognerebbe vedere anche se sarà il caso di schierarlo, visto che l’argentino sta lavorando duramente per andare al Mondiale e forse per il suo bene sarebbe meglio non rischiarlo.