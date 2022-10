Un bagno d’amore per la Roma: è già sold out

Un bagno d’amore per la Roma: la sfida è già sold out così come tutte le gare casalinghe che sono in programma. E c’è anche il record in Coppa Italia

Un bagno d’amore per la Roma. Una città, una tifoseria che sta sempre al fianco della propria squadra. E’ successo così fino al momento, succederà così anche prima della sosta per il Mondiale. Infatti, già dalla prossima sfida all’Olimpico, quella di Europa League contro il Ludogorets della prossima settimana, i settori dedicati ai tifosi romanisti sono soldo out.

E si avvicinano a questo traguardo anche le altre partite che sono in programma. Insomma, un bagno d’amore infinito per una squadra che è in simbiosi con i propri tifosi. E che anche per la Coppa Italia ha fatto registrare qualcosa che mai prima d’ora era successo.

Un bagno d’amore per la Roma, oltre 50mila in Coppa Italia

I tifosi giallorossi sono stati i primi in Italia a poter acquistare il tagliando per la partita di Coppa Italia senza conoscere il proprio avversario. Nessun problema, ovviamente, visto che sono stati staccati oltre 50 mila biglietti. Un amore senza precedenti. Un amore che non ha eguali. Una squadra che lotta per i tifosi e i tifosi che lottano per la propria squadra. L’amore di una vita.