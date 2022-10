Infortunio e diagnosi ufficiale: salta la Roma

Il comunicato diramato dal club non lascia spazio a dubbi: salvo clamorosi colpi di scena, salterà il match con la Roma.

Il tour de force della Roma è entrato nella sua fase più calda. I giallorossi sono attesi da match ufficiali in rapida successione prima dell’inizio dei Mondiali, che scriveranno in maniera più definita i contorni di una stagione nella quale i giallorossi vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonisti.

A cominciare dalla prossima gara di Europa League contro l’HJK, che i giallorossi non si possono permettere di sbagliare per non vedere compromesse irrimediabilmente le chances di qualificarsi. In campionato, poi, Pellegrini e compagni non vogliono perdere contatto dal treno Champions. La sconfitta patita contro il Napoli non ha in alcun modo ridimensionato le ambizioni di una squadra che era reduce da tre vittorie consecutive in Serie A, e che ha dato comunque la sensazione di potersela giocare.

Torino-Roma, Ola Aina infortunato: il comunicato ufficiale

Sotto questo punto di vista, il derby con la Lazio potrebbe fungere da vero e proprio turning point per la stagione di entrambe le formazioni. Pochi giorno dopo il confronto con gli uomini di Sarri, la Roma se la vedrà con il Torino: il match con i granata è in programma il 13 novembre. A tal fine, non è affatto irrilevante porre l’accento sulle condizioni fisiche di Ola Aina. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’esterno di Juric, infatti, hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale. Ecco il comunicato: “Il calciatore Ola Aina ha finito anzitempo la sessione odierna. I primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro che verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni.”

Appare dunque piuttosto difficile l’ipotesi che Ola Aina possa essere recuperato in tempo per la sfida con la Roma. Vi terremo comunque aggiornati.