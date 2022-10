Verona-Roma, UFFICIALE: arbitra Sacchi, coppia da incubo al VAR

Verona-Roma, ufficiale: arbitra Sacchi che con la squadra giallorossa ha un solo precedente. Coppia da incubo al Var

Ufficiale la designazione arbitrale per la prossima gara di campionato della Roma, quella che i giallorossi dovranno affrontare contro il Verona in trasferta. A dirigere la partita sarà Sacchi, che ha un solo precedente con la formazione giallorossa. E non è nemmeno un bel ricordo, visto che la Roma perse 2-0 a Genova contro la Sampdoria.

Gli assistenti saranno Vivenzi e Cipressa, mentre il quarto uomo sarà Baroni. Coppia da incubo invece quella che sarà al monitor. Un monitor che domenica scorsa ha tolto il rigore che Irrati aveva dato al Napoli e che sicuramente è stato d’aiuto per i giallorossi.

Verona-Roma, Maresca e Aureliano al Var

Al Var infatti ci sarà Maresca. Mentre come Avar è stato designato Aureliano. Due esponenti della classe arbitrale che non hanno un buon feeling con la Roma, questo è fuori discussione. Il primo, quest’anno, ha arbitrato la Roma come tutti ricordiamo nella sfida contro l’Udinese, quella che i giallorossi hanno perso quattro a zero con diverse decisioni che sono apparse errate e che sono state pure rimarcate da Mourinho alla fine della sfida. Insomma, ci sarà da soffrire anche domenica prossima. E ovviamente si spera che la Roma possa riuscire nell’intento e vale a dire vincere la partita senza problemi e senza soprattutto che le decisioni arbitrali possano in qualche modo influire.