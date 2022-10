Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Juve e ‘dispetto’ a Pinto

La Juventus si prepara a mettere nuovamente i bastoni tra le ruote alla Roma: ritorno di fiamma bianconero e dispetto a Tiago Pinto

Le rivalità non finiscono mai, anche fuori dal campo, soprattutto se in sede di calciomercato. Roma e Juventus infatti negli ultimi anni hanno spesso avuto dinamiche di calciomercato in comune. L’ultima, durante la scorsa estate, legata al futuro di Nicolò Zaniolo, finito nel mirino bianconero ma rimasto in giallorosso, anche se comunque la società juventina continua a non perderlo di vista.

Questa volta la Juventus sembrerebbe pronta a complicare i piani della Roma per l’acquisto di un centrocampista che i giallorossi seguono da tempo, ma che viste le alte richieste non sono riusciti a portare nella capitale.

Calciomercato Roma, Juventus su Frattesi: i bianconeri complicano i piani di Pinto

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione per la prossima estate. La stagione dei bianconeri è iniziata nel peggiore dei modi, con tanta fatica in campionato e l’eliminazione dalla Champions League, così si inizia già a pianificare un futuro migliore.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra gli obiettivi per rinforzare il centrocampo bianconero ci potrebbe essere anche Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, già nel mirino da tempo dei bianconeri, interessa anche alla Roma, che non lo ha mai nascosto. Infatti pubblicamente Tiago Pinto ha esaltato le qualità del giocatore, ma l’inserimento della Juventus potrebbe complicare i piani della Roma per riportarlo nella capitale.