Calciomercato Roma, la Juve brucia tutti 🔥: doppio scambio più cash 💰

Calciomercato Roma, la Juventus brucia la concorrenza in Serie A. Ecco la mossa per accontentare Allegri, doppio scambio più cash.

Non è stato un inizio di stagione semplice in casa Juventus, la squadra bianconera oltre ad una partenza incerta in campionato è anche stata eliminata dalla Champions League. Anche la Roma scenderà in campo questa sera, per la quinta giornata di Europa League. La squadra giallorossa è chiamata alla vittoria, per cancellare la sconfitta contro il Napoli e rimanere padrona del proprio destino in vista dell’ultima giornata del gruppo C, in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico. Dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar si tornerà in campo a gennaio, e sarà già il momento di tuffarci nella sessione di calciomercato invernale.

C’è un nuovo duello alle porte in Serie A per Tiago Pinto. Il general manager della Roma nella scorsa sessione di calciomercato estivo si è distinto con la formula delle operazioni a costo zero, riuscendo a portare tra gli altri anche Paulo Dybala alla corte di José Mourinho. L’ex attaccante della Juventus ha brillato fino al duro infortunio muscolare che lo ha costretto ai box. E la Juventus sta studiando una nuova strategia per anticipare la folta concorrenza su uno degli astri nascenti del calcio italiano.

Calciomercato Roma, sprint Juventus per Scalvini: doppio scambio per Allegri

Le attenzioni delle big di Serie A sono rivolte a Giorgio Scalvini. Il classe 2003 dallo scorso anno sta trovando sempre più spazio nell’Atalanta di Gasperini. Il suo gol ha costretto la Roma alla sconfitta interna contro gli orobici e la squadra giallorossa sembra essere tra i suoi estimatori nel campionato italiano. Ma la Juventus, alle prese con diversi problemi in difesa, sta studiando la mossa per beffare la concorrenza. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercatonews.com, la società bianconera potrebbe mettere sul piatto due giovani per abbassare le pretese economiche della Dea. Si parla del centrocampista Fagioli e di Iling-Junior, giovane interessante andato in gol in Champions League due giorni fa. Con questa mossa la Juve prova a superare il pressing delle altre grandi della Serie A, anche l’Inter di Simone Inzaghi è stata segnalata sulle tracce del giovane difensore.