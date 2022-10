Calciomercato Roma, doccia gelata da 8 milioni: doppietta in Premier

Calciomercato Roma, doccia gelata per la Serie A da 8 milioni di euro. Pronta la doppietta in Premier League che cambia lo scenario in vista di gennaio.

La Roma è atterrata ieri in Finlandia, stasera la sfida sul campo dell’Helsinki. Squadra giallorossa chiamata alla vittoria, necessario cancellare le scorie della sconfitta di misura patita contro il Napoli e non solo. Il cammino nel gruppo C di Europa League costringe la squadra di José Mourinho ai tre punti in terra scandinava, attualmente la Roma è terza a meno tre punti dal Ludogorets. Per restare padroni del proprio destino i giallorossi dovranno vincere le due gare rimaste, a partire da quella di stasera. Mentre la stagione entra nel vivo, con la lunga pausa del Mondiale alle porte, si anticipano diversi scenari di calciomercato in vista di gennaio.

Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 21, la Roma tornerà in campo in casa dell’Helsinki. La squadra giallorossa ha come imperativo la vittoria sul campo finlandese, e oltre 500 tifosi giallorossi saranno presenti alla Bolt Arena per stare vicino alla squadra. La sconfitta di misura arrivata contro il Napoli allo stadio Olimpico ha mostrato nuovamente limiti offensivi in casa giallorossa. La speranza è quella di far sbloccare gli attaccanti, già a partire dalla sfida di questa sera. Mentre, per quel che riguarda il calciomercato giallorosso, tante attenzioni sono rivolte anche alla difesa.

Calciomercato Roma, doppietta in Premier per Ndicka: prezzo confermato

Tra i tanti calciatori accostati alla lista dei desideri di Tiago Pinto c’è Evan Ndicka. Roccioso difensore classe ’99, in forza all’Eintracht Francoforte ma col contratto in scadenza nel 2023. Le attenzioni del calciomercato sul profilo del centrale difensivo sono altissime. In Italia sia la Roma che la Juventus ed il Milan sono squadre segnalate sulle sue tracce. Ma il suo futuro potrebbe essere in Premier League, secondo quanto riportato in Inghilterra dal sito Football.london . Sulle tracce del calciatore francese ci sarebbe l’Arsenal in pole position sul Tottenham. I Gunners stanno cercando di trovare un accordo per bruciare la concorrenza ed il club tedesco, per non perderlo a zero, potrebbe accettare un’offerta da 8 milioni di euro. Confermata la valutazione dell’Eintracht come riportato oltre un mese fa dal sito Calciomercato.it