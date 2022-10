Calciomercato Roma, 💰 4,5 milioni per scippare 👀 Inter e Juve

Calciomercato Roma, 4,5 milioni di euro per scippare Inter e Juve. Ecco la strategia di Pinto per arrivare al colpo a gennaio

La strategia di Pinto sembra ormai essere ben delineata, con una somma da investire nel prossimo mercato di gennaio per cercare di scippare Inter e Juve che sono interessate al giocatore. Vuole giocare d’anticipo il gm giallorosso, e avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Oltre che quelli con il club d’appartenenza. Un club che magari potrebbe decidere di cederlo nei prossimi mesi per non perderlo a parametro zero la prossima estate. Insomma, l’operazione si potrebbe davvero fare.

Il nome è quello di Aouar, centrocampista del Lione che con il club adesso guidato da Blanc che ha preso il posto di Bosz in panchina, non sembra volere più niente a che fare nonostante una proposta di rinnovo che gli è stata recapitata in maniera ufficiale così come da lui stesso comunicato. Sul profilo del giocatore ci sono, così come vi abbiamo raccontato anche nelle scorse settimane, anche l’Inter e la Juventus. Concorrenza importante, insomma, che potrebbe spingere Pinto a fare un passo altrettanto importante nella prossime finestra di calciomercato di gennaio.

Calciomercato Roma, Pinto apre il portafoglio

La richiesta di Aouar è di 4,5 milioni di euro all’anno più bonus. Una cifra che potrebbe sicuramente spaventare ma che senza dubbio deve essere inserita nel contesto che si tratterebbe di un’operazione quasi a parametro zero. Il Lione, infatti, si potrebbe pure accontentare di un piccolo indennizzo per lascare andare via il giocatore. Una cifra che la Roma a quanto pare sarebbe pure disposta ad investire per regalare a Mourinho quello che senza dubbio sarebbe un elemento importante per lo scacchiere giallorosso.

Il nome di Aouar circola da un poco di tempo dalle parti di Trigoria: chissà, forse stavolta è davvero quella buona. La notizia è riportata da forzaroma.info.