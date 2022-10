Calciomercato Roma, addio annunciato: rivoluzione Juve e tormentone Zaniolo

La Juventus prepara una grande rivoluzione visto l’andamento negativo della stagione: addio annunciato e nuovo tormentone Zaniolo

Una vera e propria catastrofe l’inizio di stagione della Juventus. I bianconeri oltre a faticare in campionato, hanno anche dovuto dire addio alla Champions League uscendo alla fase a gironi. Ora dovranno lottare per un posto in Europa League. Mentre la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina juventina continua a essere in bilico, la società ragione su una possibile rivoluzione a fine stagione.

Tra i tanti colpi da provare a mettere a segno che la dirigenza bianconera inserisce nel taccuino, ci sarebbe anche il profilo di Nicolò Zaniolo, mai passato di moda. Un addio potrebbe portare la Juventus a rimettere nel mirino l’attaccante della Roma.

Calciomercato Roma, Di Maria verso l’addio alla Juventus: i bianconeri tornano su Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe tornare a essere uno degli argomenti principali del calciomercato futuro in casa Juventus. L’attaccante giallorosso già in estate è stato accostato ai bianconeri, ma ora la Juventus potrebbe tornare a metterlo nel mirino.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a fine stagione Angel Di Maria potrebbe lasciare i bianconeri, visto il contratto in scadenza e la possibilità di tornare in Argentina, al Rosario Central. Così per sostituire ‘El Fideo’ la Juventus potrebbe tornare a pensare a Nicolò Zaniolo. Certo molto dipenderà anche dalla questione rinnovo, che se dovesse andare a buon fine complicherebbe non poco i piani bianconeri.