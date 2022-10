Cristiano Ronaldo, Mendes cala il poker: c’è pure la Roma

Cristiano Ronaldo, piovono conferme: c’è anche la Roma sul giocatore in uscita dal Manchester United già a gennaio. Mendes cala il poker

Il ciclo, il secondo, di Cristiano Ronaldo al Manchester United è finito. O almeno così sembra, soprattutto dopo gli ultimi fatti successi dentro ai Red Devils. Certo, c’è da dire che Ten Hag ha cercato di chiudere la questione convocando il calciatore per la sfida di questa sera di Europa League dopo averlo lasciato fuori nell’ultimo turno, ma questo sgarbo non sembra essere andato giù al portoghese, che avrebbe dato mandato al suo agente, il potente Mendes, di capire quali squadre potrebbero essere interessati alle sue prestazioni già nel prossimo mese di gennaio.

Ora, già la scorsa estate non sembrava potesse esserci questo feeling con il tecnico olandese, tant’è che si era parlato pure della Roma, anche per via di Mourinho, come possibile squadra interessata al portoghese. Le parti poi hanno deciso di provarci ma al momento tutto sembra tranne che le cose siano andate bene. Insomma, un addio nei prossimi mesi appare altamente probabile.

Cristiano Ronaldo, c’è anche la Roma

E per accontentare il proprio assistito Mendes si sarebbe cominciato a muovere. E nel mezzo ci sarebbe pure la Roma. Allora, partiamo dalla Premier League dove Newcastle e Arsenal potrebbero essere davvero interessate alle prestazioni di CR7, e poi arriviamo in Italia, dove, oltre la società giallorossa, anche il Napoli di Spalletti sarebbe in questa lista di quatto opzioni che l’agente di Ronaldo avrebbe nel suo ventaglio. Piovono conferme, in poche parole. E magari chissà, i Friedkin potrebbero essere pure stuzzicati dall’idea di prendere un giocatore che farebbe di certo aumentare l’appeal della società giallorossa. Con le mire espansionistiche che ha la proprietà, nulla sembra davvero impossibile.