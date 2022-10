Helsinki-Roma, tifosi furiosi con Caressa: “Sembra Di Canio”

Helsinki-Roma, si è conclusa sul risultato di 1 a 3 la penultima partita di Europa League, destinato ad avere un’importanza non trascurabile ai fini della permanenza in competizione.

Si è sottolineata plurime volte l’importanza di questa gara contro la compagine finlandese, soprattutto ai fini del morale e per prepararsi nel migliore dei modi ad uno scontro con il Ludogorets assumente il valore di dentro o fuori, soprattutto dopo lo scacco maturato contro i bulgari a inizio girone e divenuta una macchia che ha un po’caratterizzato tutto il percorso continentale dei giallorossi fino a questo momento.

Il solo punto ottenuto contro il Betis nei 180 minuti, unitamente alla doppia vittoria contro l’Helsinki, porta la Roma adesso in una posizione di ex aequo rispetto allo stesso Ludogorets, vantante però dalla sua parte l’imposizione sui giallorossi a inizio settembre. Fra sette giorni ci sarà il responso definitivo, dal quale si comprenderà se la Roma scenderà in Conference League (o meglio, ai playoff per continuare il percorso in una cadetteria ben nota) o proseguirà il più nobile percorso, affrontando uno degli “squali” discendenti dalla Champions League.

Caressa nel mirino dei tifosi: i commenti su Twitter dopo Helsinki-Roma

Tanti, comunque, gli spunti della partita, compreso l’atteggiamento maturato dalla piazza romanista sui social dopo alcune uscite del commentatore Fabio Caressa, finito nel mirino soprattutto per aver sottolineato di non credere che ci fosse fallo su Bryan Cristante in occasione del gol del pareggio del 2 a 2.

“A Caressa dispiace, a noi no”. “Caressa risparmiaci le tue telecronache scandalose”. “Caressa vede gol che non ci sono, si accorge di un chiaro autogol dopo mezz’ora e soprattutto fa le diagnosi mediche dalla tribuna. Poi vabbè, era dispiaciuto dell’annullamento del gol loro” “Contano tre punti mentre conta molto meno la telecronaca di Caressa”. “Quindi secondo Caressa è normale mettere le dita negli occhi degli avversari perché è calcio”. “Partita europea di una squadra italiana e devo sentire Caressa che è dispiaciuto per il gol annullato”. “Sembra Di Canio con la r moscia“.