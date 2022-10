Voti Helsinki-Roma, Abraham ritrova il gol: bocciatura pesantissima

Helsinki-Roma, si è da poco conclusa la penultima gara del girone di Europa League, importantissima per gli uomini di Mourinho.

Questi ultimi vengono da giorni non proprio edulcorati, alla luce della sconfitta casalinga e beffarda contro il Napoli che ha macchiato una prestazione tatticamente educatissima ma viziata dalla scarsa capacità dei giallorossi di mettere in difficoltà le retroguardie partenopee. In molti, vista la carica dei tifosi prima del fischio di inizio, unitamente al sold-out (l’ennesimo) registrato domenica scorsa, si attendevano un atteggiamento diverso.

Non è però mai il tempo di guardarsi indietro, soprattutto in una parentesi così delicata come quella affrontata dai giallorossi e tante altre squadre in questo momento, alla luce dei diversi impegni che attendono Pellegrini e colleghi fino a metà novembre, fissata sul calendario come inizio della sosta per un Mondiale in Qatar che potrebbe assumere in campionato anche il valore di spartiacque stagionale.

Helsinki-Roma, Abraham ritrova il gol: i voti della gara

Concentrandoci adesso sul presente, riferiamo di seguito i voti conquistati da Zalewski e compagni sul terreno di gioco contro l’Helsinki questa sera, in occasione della penultima gara del girone di Europa League, assumente un valore di importanza tutt’altro che trascurabile alla luce delle reiterate difficoltà incontrate dalla Roma fino a questo momento in campo continentale. Il tabellino finale ha alla fine recitato 1-2 con Tammy Abraham finalmente a segno.

Questi i voti della gara.

Rui Patricio 6; Vina 6.5, Smalling 6, Mancini 4.5, Zalewski 6; Pellegrini 6.5, Camara 6 , Cristante 7; El Shaarawy 6 , Abraham 7, Volpato 5.5