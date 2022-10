Cinque accoltellati ad Assago: Pablo Mari del Monza tra i feriti

Cinque accoltellati e anche Pablo Marì del Monza tra i feriti. Clamoroso l’accaduto di quest’oggi ad Assago, gli ultimi aggiornamenti.

Ci sono dei discorsi e dei momenti che si intrecciano con il calcio, restando però al contempo totalmente isolati da quest’ultimo e in grado di andare sopra a qualsivoglia argomento legato a colori o simpatie calcistiche. Esempi tristi del passato esistono, così come esiste la cronaca attuale che ci restituisce in questi minuti la clamorosa notizia inerente all’accaduto in quel di Assago.

Presso il centro commerciale della città lombarda, infatti, un uomo di quarantasei anni si è distinto per un’aggressione avvenuta intorno alle 18.30. Il misfatto si è verificato presso il supermercato Carrefour del centro Milanofiori, in prossimità del capoluogo lombardo. Verso l’orario su riportato, un uomo avrebbe accoltellato diverse persone, portando poi all’evacuazione della struttura. Tra i coinvolti anche il difensore del Monza, Pablo Marì.

Cinque accoltellati ad Assago: ferito anche Pablo Marì, gli ultimi aggiornamenti

Quest’ultimo rientra purtroppo tra i feriti gravi. Su sei coinvolti, due sarebbero meno gravi mentre i rimanenti quattro, tra cui il difensore ex Arsenal e Udinese, sarebbero in codice rosso. I carabinieri di Corsico hanno già provveduto al fermo dell’uomo, secondo ricostruzioni sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio per problemi di depressione e distintosi per l’efferato gesto dopo aver rimediato un coltello tra gli scaffali del supermercato. A fermarlo sarebbero stati alcuni clienti, consegnandolo poi alle forze dell’ordine.

Fatta eccezione per un uomo di ottant’anni, l’età media dei coinvolti è bassa, oscillando tra i 28 e i 40 anni. Per quanto concerne Pablo Marì, il calciatore è stato trasportato all’ospedale Niguarda per ferite al torace che non gli hanno però fatto perdere coscienza. Attualmente è in codice rosso, con Palladino e Galliani già intervenuti per andare a fargli visita presso il nosocomio.