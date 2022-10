Stadio 🏟️ della Roma, si torna in Comune: nuova riunione fissata 📝

La Roma continua a lavorare per il progetto Stadio ed è il momento di tornare in Comune: nuova riunione fissata

Il sogno della Roma continua a essere uno stadio di proprietà. Sin dalle gestioni precedenti si era provato a regalare ai romanista una loro casa dove sostenere i propri beniamini in ogni partita. Tutti i precedenti progetti non sono andati a buon fine, ma con l’arrivo dei Friedkin a guidare la società giallorossa, l’aria sembrerebbe finalmente essere cambiata.

Infatti tra gli obiettivi prioritari della nuova proprietà c’è proprio la costruzione dello stadio. La zona scelta è quella di Pietralata e una prima bozza del progetto è stata già presentata al Comune alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Adesso si preparano nuovi passi in avanti e viene fissata una nuova importante riunione al Comune.

Stadio della Roma, fissata per il 4 novembre la nuova riunione al Comune

Temporeggiare sembrerebbe non essere nell’indole della proprietà Friedkin, che sta lavorando duro per accelerare le pratiche per iniziare i lavori di costruzione del nuovo stadio a Pietralata. Dopo la prima riunione dove la Roma ha presentato il progetto di sostenibilità, ne è in programma una nuova.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, la Roma si presenterà al dipartimento comunale di urbanistica il prossimo 4 novembre, quando si svolgerà la conferenza dei servizi, che potrebbe essere trasmessa anche in streaming. Dunque un nuovo incontro per spiegare alcune specifiche del progetto, di cui alcuni dettagli sono già noti, come la creazione di un’area verde, un parcheggio, campi da calcio, tennis, padel e perfino un asilo. Dunque continua il lavoro della società che vorrebbe accelerare le pratiche per regalare alla Roma una nuova casa.