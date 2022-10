Bocchetti, “sei” nei guai: assenze pesanti per Verona-Roma

Bocchetti, “sei” nei guai: il tecnico del Verona ha tre assenze sicure in vista della sfida contro la Roma. Ecco la situazione in casa scaligera

Questa sera la Roma di Mou sarà impegnata nella trasferta di Helsinki in Europa League: una sfida che la truppa giallorossa deve per forza vincere per giocarsi poi il tutto per tutto nell’ultima gara del girone, prevista la prossima settimana, contro il Ludogorets. Il Verona di Bocchetti invece prossimo avversario in campionato ha iniziato a preparare la sfida agli uomini dello Special One. Anche se le notizie che arrivano non sono di certo positive per il tecnico, al debutto nella massima serie, che ha preso il posto dell’esonerato Cioffi.

Sono tre infatti i sicuri assenti, così come riportato dall’edizione odierna del quotidiano veneto l’Arena: saranno out infatti Coppola, Piccoli e Hrustic. Che non potrebbero essere, a quanto pare, gli unici. Il neo tecnico infatti ne ha altri tre ai box, e spera di recuperarne almeno qualcuno.

Bocchetti in difficoltà per Verona-Roma

Oltre ai tre già citati, ci sono ai box in questo momento anche Doig, Lazovic e Ilic. Bocchetti spera, come detto, che qualcuno possa tornare a disposizione e molto lo si capirà sicuramente da quelli che sono gli allenamenti previsti nel pomeriggio di oggi ma anche e soprattutto in quello nella giornata di domani, qualche mancheranno solamente pochissimi giorni alla partita. Insomma, un momento un po’ così per la truppa veneta che vuole sicuramente vendicare la sconfitta subita lunedì sera nel posticipo contro il Sassuolo. La Roma, dal proprio canto, dopo aver perso in casa contro il Napoli deve per forza tornare a fare punti in campionato per rimanere lì, attaccata al treno Champions League. Ma per oggi i pensieri di Mou sono tutti, e giustamente, verso la sfida di Europa League.