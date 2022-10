Calciomercato Roma, lo scontro è totale: sì ad una condizione

Calciomercato Roma, dalla Spagna non lo hanno mollato: il blitz potrebbe materializzarsi al raggiungimento di una condizione.

Dopo una prima frase di apprendistato, inframmezzata anche dai diversi infortuni che di certo hanno rappresentato un problema non trascurabile, la Roma sembra aver trovato una propria stabilità anche nella zona nevralgica del campo.

Se in un primo momento la coppia costituita da Matic e Cristante sembrava potersi configurare come la “cerniera” di mediani titolari – in attesa del recupero di Wijnaldum – con il tempo anche Camara ha scalato le gerarchie. Un ventaglio di alternative che Mourinho sta sapientemente dosando. In questo scorcio di stagione, infatti, con impegni ufficiali in rapida successione, è chiaro che lo Special One non voglia dare nulla di intentato. Allo stesso tempo, però, non è escluso che nelle prossime sessioni di calciomercato Pinto trovi il modo per rimpolpare il reparto con un altro innesto in grado di imprimere una svolta importante in termini di qualità e tecnica.

Calciomercato Roma, il Betis su Aouar: blitz in caso di Champions

Sotto questo punto di vista, è chiaro che potrebbero ritornare in auge profili già accostati in passato ai giallorossi. Frattesi ad esempio, ma non solo. Negli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza alla Roma anche il profilo di Houssem Aouar, il cui contratto con il Lione scade nel 2023. La situazione è assolutamente in divenire, e gravida di possibili conseguenze a stretto giro di posta. Il Lione sta provando in tutti i modi a trovare la strada giusta per far accettare la proposta di rinnovo contrattuale messa sul piatto dal club transalpino. Tuttavia, la concorrenza non manca.

Accostato in Serie A anche alla Juventus, il regista francese ha calamitato diversi estimatori in Liga. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, il Real Betis sarebbe pronto ad affondare il colpo da un momento all’altro, per regalare a Pellegrini il grande rinforzo da tempo invocato a centrocampo. Nel caso in cui i bianco-verdi dovessero qualificarsi in Champions, è chiaro che le chances per il club spagnolo di mettere le mani sul centrocampista aumenterebbero in maniera decisiva.