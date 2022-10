Calciomercato Roma, 20 milioni per il campione d’Europa

Calciomercato Roma, fissato il prezzo: 20 milioni per il campione d’Europa. Il club sarebbe pronto all’assalto

Si potrebbero incrociare per diverse operazioni di mercato le strade della Roma e dell’Atletico Madrid. Tra i due club infatti ci potrebbe essere in piedi non solo l’operazione che potrebbe portare De Paul alla corte di Mourinho – servono almeno 40 milioni di euro e servirebbe pure battere una certa concorrenza – ma anche quella che riguarda un possibile, ma difficile ovviamente, addio di Leonardo Spinazzola.

L’esterno giallorosso dopo l’infortunio che lo ha tenuto praticamente fuori per tutta la scorsa stagione, da quando è rientrato in gruppo s’è preso la maglia da titolare e difficilmente la lascerà. La questione comunque che potrebbe spingere l’Atletico Madrid ad affondare il colpo la prossima estate, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da todofichajes.com, è relativa al contratto dell’esterno sinistro che è in scadenza nel 2024 e che ancora non è stato rinnovato.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Spinazzola

Il portale spagnolo, oltre a spiegare sotto il profilo tecnico quali potrebbero essere le intenzioni della squadra allenata da Simeone, sottolinea che la questione contrattuale potrebbe agevolare i Colchoneros in questa possibile operazione di mercato. Ovviamente da quelle parti sanno pure benissimo qual è l’idea di Mou in tutto questo, ma svelano anche quale potrebbe essere il prezzo del cartellino richiesto dalla Roma: almeno 20 milioni di euro come base.

Le voci di un interesse madrileno per Spinazzola non sono la prima volta che ve lo riportiamo. Ma fino al momento, com’è giusto che sia, Pinto non ha mai preso in considerazione nessuna possibile offerta. Ovviamente, e questo è abbastanza chiaro, le cose potrebbero cambiare la prossima estate con un contratto in scadenza a poco meno di dodici mesi. In quel caso, i giallorossi, una valutazione la potrebbero pure fare.