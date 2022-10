Calciomercato Roma, dietrofront sulla firma: “Non è il momento”

Calciomercato Roma, l’annuncio sul suo futuro che contribuisce a diradare i dubbi: ecco quanto dichiarato.

Dopo la sconfitta casalinga patita in casa contro il Napoli, la Roma voleva immediatamente rialzare la china e lanciare un messaggio importante alla concorrenza in Europa League. La vittoria – assolutamente meritata – ottenuto sul campo dell’Helsinki è un ottimo biglietto da visita per i giallorossi, che a questo punto possono preparare con maggiore tranquillità il Monday night contro l’Hellas Verona.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, rumours ed indiscrezioni continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Ne sa qualcosa Tiago Pinto, che potrebbe entrare nell’ordine di idee di puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho nel caso in cui dovessero presentarsi occasioni intriganti. Sotto questo punto di vista, il GM giallorosso osserva con particolare interesse l’evolversi dei diversi fronti aperti in Premier League, forieri di possibili intriganti sviluppi.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Dalot sul suo futuro

Non è un caso – ad esempio – che ai giallorossi sia stato accostato con una certa insistenza il profilo di Diogo Dalot, legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2023 che i Red Devils, però, potrebbero decidere di estendere per un’altra stagione unilateralmente in virtù di una presunta clausola presente nel suo contratto. Condizione comunque tutta da verificare. Il portoghese è finito al centro di un tourbillon mediatico piuttosto importante, con Barcellona, Juventus e Roma (tra le altre) che stanno monitorando la situazione. Anche il Milan avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi, senza affondare il colpo.

Dalot ha inoltre rilasciato una breve intervista a Sky Sports News, nella quale ha fatto il punto della situazione, svelando il suo punto di vista in merito alla voci relative ad un suo possibile rinnovo. Ecco le sue parole: “Gli aspetti personali sono accantonati in questo periodo, c’è anche un Mondiale in arrivo: non credo che sia il momento di pensare al nuovo contratto. Posso dire di essere felice di aiutare questo club, per il quale amo giocare. Credo di dimostrare questo feeling ogni volta che metto piede all’Old Trafford ed indosso questa maglia. Questa è la cosa più importante per me.”