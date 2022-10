Calciomercato Roma, Pioli tenta lo scippo: Mourinho ha già deciso

Calciomercato Roma, Pioli vuole soffiarlo a Mourinho. Tutti gli aggiornamenti e risposta immediata già recapitata dalla Capitale.

Dopo lo scacco contro il Napoli, i giallorossi sono adesso attesi da una serie di impegni importante, alla luce della prossimità della lunga sosta per il Mondiale che potrà avere valore catartico e riparatorio e che proietterà di fatto anche i capitolini direttamente nel 2023, quando Mourinho si augura di poter ritrovare i diversi infortunati (Dybala e Wijnaldum su tutti), nonché una condizione fisica e atletica apparsa fin qui non delle migliori, come emerso anche in diversi momenti della partita di domenica scorsa.

Come più volte evidenziato, infatti, il calciomercato invernale di inizio 2023 avrà una valenza tutt’altro che trascurabile in vista di quella che sarà una seconda parte di stagione ricca di impegni ravvicinati e in cui bisognerà recuperare il periodo perduto durante il congedo per la competizione Fifa. Tradotto, servirà andare al massimo per affrontare degnamente tutte le competizioni e gare di Serie A intervallate da pochi giorni, nonché una felicissima gestione della rosa e degli uomini.

Calciomercato Roma, il Milan vuole Zalewski: Mourinho ha già deciso

Per tale motivo, appunto, l’operato di Tiago Pinto e colleghi sul mercato potrebbe essere determinante e sarà con ogni probabilità influenzato anche da quelle che saranno le condizioni degli attuali indisponibili e di coloro che torneranno dal Mondiale. La speranza, ovviamente condivisa, è quella di evitare di assistere a infortuni o imprevisti in Qatar, così da poter contare su uno scacchiere al completo a inizio 2023 e magari ulteriormente corroborato dal lavoro del su citato gm portoghese.

Quest’ultimo dovrà però essere anche attento alle eventuali richieste destinate a giungere in quel di Trigoria per plurimi profili che hanno palesato sotto l’egida di Mourinho margini di crescita e qualità di importanza tutt’altro che trascurabile. Questo soprattutto in un’estate che, come ogni anno, porterà a numerose novità, squisitamente e naturalmente legate a quelli che saranno i risultati sportivi ottenuti. Senza voli pindarici, ci limitiamo qui a riportare quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, a detta del quale il Milan avrebbe messo nel mirino Nicola Zalewski.

L’esterno polacco, dopo la maturazione iniziata sui prati di Trigoria sin da bambino, è uno degli elementi centrali della compagine giallorossa. Finito nel mirino di Pioli e Maldini, su di lui Mourinho ha già espresso una posizione ben ferma e nota. Non si muove dalla Capitale