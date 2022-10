Calciomercato Roma, ha stregato tutti: lo vogliono già a gennaio

Calciomercato Roma, ha incantato mezza Europa e sono già disposti a fare follie per prenderlo a gennaio. Gli ultimi aggiornamenti.

Una frase che siamo abituati a sentire molto spesso è quella secondo la quale già da piccolini è possibile comprendere chi sia destinato ad avere un futuro nel mondo del calcio o, comunque, a potersi giocare le proprie carte per entrare in un mondo lavorativo (e non solo) considerato come meta onirica di qualsiasi ragazzino o bambino che inizi a innamorarsi di quella sfera che rotola sul prato verde e degli uomini chiamati a spingerla verso la porta avversaria.

Una questione di tocco, come si suole dire. Basta guardare a come gestisce e ammaestra il pallone un bambino per capire se effettivamente vanti quella dote in parte innata, da plasmare e migliorare poi magari nel tempo. Gli esempi sono tanti e, nel mondo Roma, non sono pochi quelli che ricordano i tanti personaggi e amici di infanzia di Francesco Totti, tutti concordi nell’affermare di vedere nei suoi piedi un futuro fuoriclasse sin da subito. Si potrebbe parlare di prodigio o fortuna, come nei numerosi casi che ci ci conducono anche a storie come quelle di Mbappé e Haaland, giusto per fare qualche esempio, ma è altrettanto giusto ricordare che non è tutto oro quel che luccica o che non sempre le aspettative possano poi essere rispettate.

Calciomercato Roma, il PSG pazzo di Mudryk: tentativo a gennaio

Quello che sarà il futuro di uno degli astri nascenti di questa generazione lo potremo capire solo nel prossimo futuro. Ciò che è certo, ad oggi, è il fatto che ai tanti giovani ma ben noti nomi presenti in questo mondo si deve aggiungere anche quello di un talento assumente oggigiorno anche un valore e un insegnamento di non trascurabile importanza. Ci riferiamo a Mykhalio Mudryk, enfant prodige dello Shakhtar Donetsk che anche in una fase storica così delicata per il suo Paese e per il mondo intero insegna che non bisogna mai smettere di lottare e inseguire i propri sogni.

Seguito già la scorsa estate da nobili club quale la Juventus, ha in questi mesi incantato in Ucraina e in Champions League, generando attenzioni nobilissime e suscitando una certa attenzione anche in quel di Trigoria, laddove, come in tante altre società, si è ormai compreso che non sarà semplice convincere il club neroarancio. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Sport.fr, a detta del quale, il valore (di circa 100 milioni) attribuito a Mudryk rende anelabile un suo trasferimento solo a pochissime squadre. In particolar modo, il ds del PSG, Luis Campos, sarebbe stato rapito dal talento del 10 e vorrebbe provare a portarlo in Francia già a gennaio. Costi quel che costi.