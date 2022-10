TV PLAY | Galliani su Pablo Mari: “Ha una forza incredibile, ecco cosa mi ha detto”

Adriano Galliani ha parlato delle condizioni di Pablo Marì, rassicurando i tanti preoccupati per l’accaduto di quest’oggi presso il Carrefour del Centro Commerciale di Assago.

Incredibile quanto triste e sconvolgente l’accaduto di oggi pomeriggio, quando intorno alle 18.30 un uomo di 46 anni ha iniziato a ferire con arma da taglio diverse persone presenti in un supermercato presso un noto centro commerciale alle porte di Milano. Tra i diversi coinvolti, una persona ha purtroppo perso la vita, in seguito alle ferite rimediate durante l’aggressione.

Più fortunata ma comunque difficile la situazione del difensore ex Arsenal e Udinese che si è detto essere stato ferito alle spalle mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio piccolino, presente nel carrello. Immediati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine, tempestive nel fermare l’autore dell’efferato e irrazionale gesto, compiuto da chi si è poi compreso essere stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio per depressione. Ciò che maggiormente interessa, ad oggi, sono le condizioni del giocatore, così come quelle delle altre persone coinvolte, protagoniste di una vicenda che testimonia la stranezza e l’imprevedibilità della vita.

Pablo Mari ferito, Galliani fa chiarezza sulle sue condizioni

Su Pablo Marì ha voluto parlare il dirigente del Monza, Adriano Galliani, prontamente accorso al Niguarda di Milano e vicino insieme alla società tutta alla famiglia del giocatore in questa fase così delicata. Queste le dichiarazioni dello storico ex Milan, rilasciate a TvPlay di Calciomercato.it.

“Ho parlato con lui e per fortuna è cosciente. Non si è accorto di nulla durante il misfatto, dice di aver sentito come un crampo alla schiena quando è stato ferito. Pablo Marì ha visto tutto quello che è successo attorno, era al supermercato con la famiglia. Quando l’ho saputo, ho faticato a crederci e la vicenda mi ha sconvolto”.

“Adesso presenta ferite alla schiena e alla bocca. Per fortuna, il coltello non ha colpito organi vitali. Abbiamo chiesto alla squadra di non presentarsi in ospedale dal momento che sarebbe stato problematico un afflusso del genere. L’importante è che adesso stia bene, è lucido ed è con la moglie. Lui è troppo forte, ha una forza incredibile. Mi ha detto di aver avuto “suerte”. Ha visto morire qualcun altro. E pensare che era con la famiglia ad un supermercato per fare la spesa… Penso alla famiglia dell’uomo che è morto. Uno si alza la mattina, va a lavoro e viene accoltellato da un pazzo“.