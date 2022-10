Roma, Zazzaroni rivela 😰 : “Mourinho non l’ha 😤 accettata”

Roma, il direttore del Corriere dello Sport rivela il sentimento dello Special One: “Non l’ha accettata e non si dà pace”

Una rivelazione. Uno stato d’animo che Mourinho avrebbe visto quello che sta succedendo in questo momento nella sua Roma, dove qualche infortunio, e qualche giusta turnazione visti i molteplici impegni, fanno tornare i giallorossi indietro di un anno. Almeno così scrive oggi sul Corriere dello Sport il direttore di Zazzaroni, che fa un’analisi della rosa che Pinto è riuscito a creare.

Una rosa che come detto va in difficoltà nel momento in cui qualcosa non quadra. Ma ieri tutti ci hanno messo il massimo per permettere alla squadra di tornare a casa con una vittoria dalla Finlandia e mettere così alle spalle la sconfitta contro il Napoli. Adesso “basterà” battere il Ludogorets giovedì prossimo all’Olimpico senza fare nessun calcolo e regalarsi lo spareggio, affascinante e pericoloso, contro una squadra retrocessa dalla Champions League.

Roma, la rivelazione di Zazzaroni

In tutto questo Zazzaroni fa una rivelazione, come detto. Una rivelazione su una cessione estiva che Mou non riesce ad accettare. Quella di Mkhitaryan, passato all’Inter, elemento che con Mou ha giocato sempre perché lo Special One sapeva di poterlo mettere sempre in campo e in qualunque zona. Una perdita importante per la Roma. Con il tecnico portoghese che ancora ci pensa e che non riesce ancora oggi a trovare probabilmente una spiegazione a quello è successo.

L’armeno ha deciso di andare via a scadenza di contratto cercando nuove motivazioni. E nonostante sapesse che con i nerazzurri non aveva il posto assicurato cosa che invece lo Special – sì, Special, per quello che sta riuscendo a fare ad oggi conferma Zazzaroni – gli garantiva. Una decisione che Mou non ha capito.