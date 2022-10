Roma, sorpasso ufficiale: Inter, Milan e Napoli restano indietro

Roma, la vittoria di misura in casa dell’Helsinki lascia intatte le speranze di qualificazione in Europa League. Nuovo passo avanti ufficiale per Mou

La squadra giallorossa è tornata alla vittoria in Europa. Il 2-1 conquistato sul campo dell’Helsinki proietta la Roma all’ultima giornata del girone C di Europa League padrona del proprio destino. I giallorossi continueranno nella competizione in caso di vittoria interna contro il Ludogorets, giovedì prossimo allo stadio Olimpico. Lo stesso José Mourinho a fine gara ha invocato nuovamente il supporto dello stadio casalingo in vista della sfida ai bulgari, ancora una volta l’Olimpico risponderà presente col tutto esaurito.

E la vittoria conquistata sul campo dell’Helsinki permette alla squadra guidata dallo Special One di compiere un nuovo balzo in avanti. La Roma è attesa dall’undicesima giornata di campionato in Serie A, lunedì pomeriggio in casa dell’Hellas Verona. La squadra giallorossa è chiamata nuovamente alla vittoria, urge cancellare il passo falso interno contro il Napoli e non perdere terreno nella zona Champions League. Attualmente i giallorossi occupano la quinta posizione in graduatoria, e dopo la trasferta veronese sarà il momento di pensare al derby d’alta classifica contro la Lazio. Ma c’è un’ altra classifica che vede i giallorossi continuare a scalare posizioni, solo la Juventus rimane davanti alla squadra di José Mourinho in Serie A.

Roma, ranking UEFA: solo la Juve davanti ai giallorossi

L’Italia scala posizioni nella classifica del ranking UEFA, aggiornato dopo la quinta giornata delle varie competizioni europee. La squadra giallorossa, detentrice della Conference League ed in lotta per la qualificazione ai sedicesimi in Europa League, ha conquistato una nuova posizione. I giallorossi salgono al dodicesimo posto in assoluto nella graduatoria europea, solo la Juventus si mantiene davanti. La squadra bianconera è l’unica italiana nella top ten, piazzandosi al nono posto. A tallonare la Roma c’è l’Inter di Inzaghi, i nerazzurri sono 14esimi. Ben lontane le altre italiane: Napoli, Atalanta, Lazio e Milan, ecco la graduatoria ufficiale.

RANKING UEFA AGGIORNATO

1. Manchester City 124.000

2. Bayern 123.000

3. Liverpool 116.000

4. Chelsea 116.000

5. Paris Saint-Germain 105.000

6. Real Madrid 103.000

7. Barcellona 96.000

8. Manchester United 93.000

9. Juventus 90.000

10. Ajax 87.000

11. Atlético Madrid 85.000

12. ROMA 80.000

13. Villarreal 79.000

14. Inter 78.000

15. Borussia Dortmund 78.000

16. Siviglia 78.000

17. Lipsia 76.000

18. Porto 73.000

19. Tottenham 72.000

20. Napoli 70.000

28. Atalanta 55.000

35. Lazio 42.000

46. Milan 35.000