Calciomercato Roma, a gennaio salta tutto 💣 : Pinto resta in corsa 👀

Calciomercato Roma, a gennaio salta tutto. Pinto rimane in corsa per il possibile colpo a parametro zero il prossimo giugno

A gennaio salta tutto. Nonostante le voci che erano arrivate dalla Spagna e che sono giunte anche in Inghilterra mettendo in allarme soprattutto i tifosi del Manchester United. Ma possono stare tranquilli perché a gennaio non sono previste delle partenze, o almeno così sembra secondo quanto riportato da todofichajes.com.

Il nome è quello di Dalot, l’esterno dei Red Devils in scadenza di contratto che al momento è uno dei più utilizzati da ten Hag. Sì, va in scadenza il prossimo 30 giugno, ma è giusto ricordare che il club di Premier League ha un’opzione per il rinnovo che potrebbe esercitare in qualsiasi momento. Insomma, non è detto che parta. La cosa certa, in tutto questo, è che a gennaio non partirà di sicuro. E Pinto, che lo ha messo nel mirino da diverso tempo soprattutto su spinta dello Special One, tira un sospiro di sollievo. Il Barcellona infatti, che avrebbe voluto prenderlo nei prossimi mesi, ha trovato la porta sbarrata.

Calciomercato Roma, Pinto rimane in corsa per Dalot

Sì, in questo modo, e fortunatamente, Pinto rimane in corsa per il difensore portoghese. Un elemento che ha già assaporato la Serie A, come tutti noi sappiamo, e che potrebbe anche tornare nel massimo campionato italiano soprattutto per quello che è l’interesse della Roma e non solo. Anche la Juventus, così come vi abbiamo spiegato in questo ultimo periodo, ci avrebbe messo gli occhi addosso per andare a rinforzare il pacchetto arretrato che soprattutto sugli esterni è al centro di una vera e propria rivoluzione.

Insomma, la storia di Dalot è ancora tutta da scrivere. Con Pinto che non è in nessun modo tagliato fuori.