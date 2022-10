Calciomercato Roma, nuovo intreccio con la Juve: erede già scelto

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano: già pronto il sostituto dalla Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, gara molto importante per i giallorossi, a caccia di punti preziosi per evitare di perdere contatto dal treno Champions.

In Finlandia è arrivato un segnale importante da parte degli uomini di Mourinho, che non si sono disuniti e sono riusciti a trovare una vittoria importante contro l‘HJK, che chiaramente dovrà essere corroborata dai tre punti nell’ultima gara del girone al cospetto del Ludogorets. Tuttavia, un ruolo importante in casa Roma potrebbe ricoprirla la prossima sessione invernale di calciomercato, dal momento che sono tanti i profili accostati con una certa insistenza ai giallorossi che potrebbero ritornare in auge a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, Paredes sostituto di De Paul? Lo scenario

Sotto questo punto di vista, occhio alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Stando a quanto riferito da todofichajes.com, infatti, uno dei calciatori monitorati dall’Atletico nel caso in cui si dovesse materializzare la cessione di Rodrigo De Paul è Leandro Paredes. L’argentino della Juve, non dimentichiamolo, è sbarcato in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Fino a questo momento, però, l’ex centrocampista della Roma sta faticando ad imporsi nel nuovo scacchiere tattico. Il suo futuro resta dunque in bilico, e non sono esclusi colpi di scena.

Da ciò deriva il rinomato interesse dell’Atletico Madrid nei confronti di Paredes. Anche De Paul, infatti, sta riscontrando qualche difficoltà di troppo. Sebbene la mezzala dell’Udinese per caratteristiche sia un calciatore diverso dall’attuale regista della Juve, è chiaro che una sua eventuale cessione permetterebbe agli spagnoli di rimodulare il centrocampo con maggiore libertà. Negli ultimi giorni De Paul è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai club italiani.