Calciomercato Roma, accordo con il Milan saltato: prezzo alle stelle

Calciomercato Roma, intrigo con Milan e Juve: l’intesa da 18 milioni di euro non è più sufficiente. Il rischio che si generi un’asta è forte.

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, gli addetti ai lavori sono già all’opera e continuano a scandagliare il terreno alla ricerca di innesti interessanti.

Ne sa qualcosa la Roma. Tiago Pinto ha ribadito come i giallorossi non abbiano alcuna intenzione di mettere le mani su uno dei tanti svincolati accostati alla compagine di Mou nell’ultimo periodo. Parallelamente, però, sta avviando i contatti per non farsi trovare impreparato nella ricerca di quegli obiettivi che potrebbero far fare un salto di qualità importante allo scacchiere tattico giallorosso. I fari del GM della Roma sono puntati anche in difesa, reparto che in questo primo segmento stagionale ha comunque offerto buone garanzie.

Calciomercato Roma, accordo Milan-Kiwior in frantumi: ipotesi asta

Non è un caso che uno dei profili finiti nel dossier degli uomini mercato capitolini sia quello di Jakub Kiwior. Messosi in luce con la maglia dello Spezia a suon di prestazioni importanti, il difensore polacco classe ‘2000 ha calamitato le attenzioni di diverse big, pronte ad aggiudicarselo a suon di milioni. Nei mesi scorsi il West Ham era andato ben oltre i timidi sondaggi esplorativi, formalizzando un’offerta concreta per il club ligure. Secondo quanto riferito da footmercato.net, il Milan nelle settimane scorse era anche riuscito a raggiungere un accordo di massima con lo Spezia, arrivando a mettere sul piatto un’offerta da 18 milioni. L’arrivo di Macia, però, ha fatto saltare il banco: il nodo direttore tecnico dello Spezia, infatti, vuole aspettare l’esito dei Mondiali per provare a spuntare un prezzo più alto. Il muro dei 30 milioni potrebbe anche essere sfondato.