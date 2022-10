Calciomercato Roma, scarso minutaggio: la Serie A chiama

Calciomercato Roma, svolta improvvisa e possibile affare in Serie A nel prossimo mese di gennaio. La partenza diventa possibile per vari motivi

Nel corso di questa prima parte di esperienza nella Roma, José Mourinho ha lanciato diversi giovani, con coraggio e in base al merito. E’ successo anche nell’ultima gara di Europa League, quando dal primo minuto c’è stato Volpato vicino a Tammy Abraham, e poi nella ripresa è arrivato il debutto assoluto di Faticanti in Prima Squadra. Insomma, in campo ci va chi merita senza guardare la carta d’identità. Con lo Special One da sempre abituato a fare così.

Ora, in tutto questo, c’è un elemento all’interno della rosa giallorossa che tutti davano come quello che avrebbe avuto il maggiore spazio in questa stagione. Parliamo sempre di un ragazzo cresciuto nel settore giovanile giallorosso che però a differenza di quelle che erano le previsioni il campo lo sta vedendo con il contagocce. Il profilo è quello di Bove, che secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, direttore di calciomercato.it, potrebbe essere ceduto il prossimo gennaio.

Calciomercato Roma, Bove in partenza

Nonostante da Mourinho sia ritenuto incedibile – ha spiegato la Trotta – lo scarso minutaggio avuto fino al momento riapre senza dubbio quelle che sono le possibili operazioni in Seria A. Bove, a quanto pare, avrebbe diversi estimatori nella massima serie che gli potrebbero dare la possibilità di esprimersi ogni domenica e magari chissà, ridare a Mourinho un elemento pronto ad essere buttato nella mischia con la maglia della Roma. Una situazione che non sembrava possibile fino a poco tempo fa, ma che evidentemente potrebbe tornare calda soprattutto per un altro motivo, aggiungeremmo noi. A gennaio, si spera, Mou potrebbe riavere a disposizione Wijnaldum e con Camara che ormai sembra essersi integrato perfettamento nello scacchiere tattico del portoghese, lo spazio per Bove potrebbe ancora minuire. Insomma, una decisione che potrebbe fare bene davvero a tutti.