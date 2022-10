Calciomercato Roma, game over Real: tris d’assi per il super gioiello

Calciomercato Roma, il Real Madrid ha deciso di ritirarsi nella corsa al nuovo “crac” del calcio internazionale. L’affare si aggira sui 90 milioni di euro.

Dopo la vittoria in Europa League contro l’HJK, la Roma di José Mourinho si è radunata in quel di Trigoria per cominciare a preparare la sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Questo primo scorcio di stagione, però, è servito a capire eventuali spunti di crescita per una rosa, quella giallorossa, che è stata comunque falcidiata da numerosi infortuni. Difficile ipotizzare che acquisti importanti possano essere messi a segno già nella finestra invernale. Più verosimile, invece, che Pinto possa entrare nell’ordine di idee di sondare il terreno per colpi da 90 in vista di un’estate che si preannuncia assolutamente bollente e ricca di colpi di scena, che potrebbe stravolgere equilibri e dinamiche.

Calciomercato Roma, intrigo Mudryk: il Real Madrid si defila

Indiscrezioni provenienti dalla Spagna hanno accostato alla Roma il profilo di Mykhaylo Mudryk. In realtà la valutazione del gioiello ucraino è salita a livelli inimmaginabili, al punto da sfiorare i 90 milioni di euro. Ecco perché ipotizzare che i giallorossi possano entrare nell’ordine di idee di mettere a segno un affare del genere ora come ora appare utopistico. Stando agli ultimi rumours riferiti da todofichajes.com, tra l’altro, anche il Real Madrid al momento si sarebbe defilato, preferendo virare su altri obiettivi.

Sulle tracce di Mudryk, non dimentichiamolo, ci sono anche Arsenal e Manchester City. La Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi, ma la valutazione spaventosa del fantasista spaventerebbe anche i bianconeri. Ragion per cui, ora come ora la destinazione più probabile del gioiellino sembra essere la Premier. Staremo a vedere cosa succederà.