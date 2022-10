Calciomercato Roma, tiro mancino Monchi: ‘scippo‘ a costo zero

Calciomercato Roma, nella lista di obiettivi stilata da Monchi c’è anche un calciatore monitorato da tempo dai giallorossi.

In questo primo scorcio di stagione – salvo rare eccezioni – la Roma ha fatto della impermeabilità difensivo uno dei lei-motiv caratterizzanti. La squadra è spesso apparsa solida, concentrata ed attenta, rendendosi protagonista in maniera sporadica di quelle ingenuità che in maniera quasi scientifica rappresentavano nelle scorse annate vere e proprie spade di Damocle.

Tiago Pinto potrebbe però puntellare il reparto con ulteriori innesti, soprattutto se dovessero materializzarsi occasioni intriganti a costi relativamente ridotti. Sotto questo punto di vista, sorprende fino ad un certo punto l’interessamento della Roma per Evan N’Dicka, difensore francese di origini camerunesi in forza all’Eintracht Francoforte, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023. Il tira e molla sul rinnovo sta inevitabilmente attirando le attenzioni di molti addetti ai lavori, con il centrale transalpino che è finito al centro di un vero e proprio tormentone a livello mediatico.

Calciomercato Roma, il Siviglia non molla N’Dicka: lo scenario

Accostato, tra le altre, anche a Milan e Juventus, il classe ’99 ha diversi estimatori in Premier ma non solo. Stando a quanto trapela dalla Spagna, infatti, anche il Siviglia starebbe monitorando con una certa insistenza il profilo del centrale transalpino, e potrebbe ritornare alla carica da un momento all’altro per rinnovare un reparto che necessita di un vero e proprio restyling. A rincarare la dose è fichajes.net, che svela come gli andalusi possano affondare il colpo da un momento all’altro. Il profilo di Ndicka infatti ha inesorabilmente scalato le gerarchie, grazie alla sua forza fisica e al grande senso della posizione, che di certo non sono passati inosservati.