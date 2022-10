Calciomercato Roma, obiettivo cambiato: via libera Real Madrid

Calciomercato Roma, obiettivo cambiato e via libera per Tiago Pinto. L’operazione di mercato che apre le porte al possibile colpo per i giallorossi

Un possibile cambio di obiettivo che dà il via libera a Tiago Pinto per quello che potrebbe essere uno dei colpi giallorossi per la prossima stagione. Insomma, sembra sia una giornata positiva per le notizie che arrivano attorno al profilo di Dalot, il terzino del Manchester United in scadenza che è nel mirino del dirigente e dello Special One.

Se da un lato c’è il Barcellona che ha trovato la strada chiusa per un possibile assalto nel mese di gennaio, dall’altro c’è pure il Real Madrid, che ha pensato al portoghese, che sembrerebbe secondo le informazioni riportate da footmercato avere nella testa un altro possibile obiettivo. Un elemento che la Roma, prima di virare su Reynolds, che mai ha convinto e che è stato spedito in Belgio, aveva messo nel mirino.

Calciomercato Roma, il Real su Frimpong

Sì, il Real Madrid avrebbe virato sull’elemento del Bayer Leverkusen Frimpong. Che, a dire il vero, sarebbe pure nel mirino del Manchester United appunto per un possibile addio del portoghese. Insomma, Pinto rimane in corsa perché l’affare in casa Barcellona non è possibile chiuderlo nel prossimo mese di gennaio, e rimane in corsa perché il Real Madrid lo ha messo in secondo piano. Sì, sembra proprio una giornata positiva per Pinto. Che comunque, c’è da dirlo e da sottolinearlo, ha comunque tanta concorrenza da battere anche in Italia, visto che su Dalot ci sarebbe pure la Juventus come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.