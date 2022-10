Calciomercato Roma, Mourinho ci crede: si tratta per il rinnovo

La Roma e José Mourinho hanno dimostrato di crederci e quindi si inizia a trattare il rinnovo del contratto per blindarlo

Dalla Finlandia la Roma è torna con tre punti fondamentali per il cammino in Europa League, ma soprattutto con tante certezze in più. Sicuramente una riguarda Tammy Abraham, che è tornato al gol trascinando i giallorossi a una vittoria fondamentale. Altre invece riguardano i giocatori che José Mourinho ha e avrà a disposizione per l’intero campionato in rosa.

Lo ‘Special One’ infatti ha dimostrato di puntare molto sui giovani sin da subito, come dimostra la crescita di Zalewski in questi due anni. A Helsinki ha lanciato titolare Volpato, facendo poi entrare Bove e Faticanti. Mourinho crede nei giovani giallorossi e per questo si tratta il rinnovo di uno di loro.

Calciomercato Roma, rinnovo Cassano: trattativa in corso

Quanti giovani talenti continuano a crescere in casa Roma. Non a caso la Primavera giallorossa ogni anno è lì a lottare per lo scudetto. Dal vivaio giallorosso quest’anno sta pescando molto José Mourinho, che spesso ha convocato i giovanissimi talenti anche in prima squadra.

Uno di quelli chiamati dal mister portoghese è Claudio Cassano, attaccante classe 2003 che con la Primavera quest’anno ha messo a segno 7 gol e 4 assist in 9 partite giocate. I giovane talento è stato già convocato da Mourinho nella trasferta in Spagna contro il Real Betis, ma non ha esordito. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, in estate Cassano ha ricevuto diverse offerte, ma la Roma lo ha convinto a rimanere. Il suo contratto ha scadenza giugno 2023, così il club giallorosso avrebbe già avviato la trattativa per il rinnovo. Mourinho tiene ai suoi giovani gioielli e la Roma è pronta a blindarli.