Mondiali Qatar 2022, nuovo rischio esclusione: ultimatum UFFICIALE Fifa

Mondiali Qatar 2022, nuovo rischio esclusione: c’è l’ultimatum ufficiale da parte della Fifa. Ecco cosa sta succedendo

Quando una cosa non inizia bene, e difficile che possa finire meglio. Ora, i Mondiali in Qatar che inizieranno tra meno di un mese sono stati al centro delle polemiche sin da subito, sin dal momento dell’assegnazione. Nell’ultimo periodo, poi, ci sono stati moltissimi fatti extracalcistici che hanno messo in difficoltà il sistema pallonaro Mondiale. Non solo la questione Iran, ma adesso spunta una nuova possibile esclusione, con un ultimatum ufficiale da parte della Fifa, così come riportato dalla BBC.

A rischiare è la Tunisia, che il prossimo mese dovrebbe giocare la massima competizione mondiale per nazionali nel raggruppamento D, quello dove sono inseriti i campioni in carica della Francia, la Danimarca e l’Australia. Ma a quanto pare c’è un problema, in questo caso politico, che potrebbe portare ad un’esclusione da parte della Fifa.

Mondiali Qatar 2022, ultimatum ufficiale della FIFA

La questione è assai delineata: i governi di ogni nazionale non possono intervenire su quelle che sono le decisioni delle varie federazioni, e devono essere lasciate libere di prendere quelle che sono le migliori decisioni. Cosa che in questo momento in Tunisia non sta succedendo per via delle molteplici dichiarazioni da parte del ministro tunisino alla gioventù e allo sport sulla possibilità che ci sarebbe nello “sciogliere gli uffici federali”.

Dichiarazioni che arrivano in un momento assai delicato e che hanno costretto la FIFA all’ultimatum: intanto ovviamente di porre fine a quelli che sono i commenti, ma anche e soprattutto capire il perché ci sarebbe questo rischio di scioglimento. Secondo quanto riportato dalla BBC infine, il termine ultimo che la FIFA avrebbe imposto per avere una risposta è quello di venerdì prossima. Una deadline vicina. Possibile ripescaggio dell’Italia? Difficile, in ogni caso, la sensazione è che finisca tutto senza provvedimenti. Non ne sono stati presi per l’Iran…

Inoltre, ovviamente, c’è pure la questione relativa alle varie federazioni internazionali che dovrebbero avere dei posti maggiori rispetto all’Europa. Certo, gli azzurri sono i primi degli esclusi del ranking.