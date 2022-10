Probabili formazioni Verona-Roma: Mourinho cala il poker

Probabili formazioni Verona-Roma: Mourinho pronto a calare il poker rispetto alla sfida di Europa League. La decisione su Zaniolo

Lunedì sera si torna in campo per una partita che la Roma deve vincere a tutti i costi contro il Verona. Una squadra, quella di Bocchetti, che ha preso il posto di Cioffi, che arriva alla partita dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Anche i giallorossi, in campionato, devono rifarsi dopo il Napoli. E ovviamente sull’andamento della gara potrebbe incidere l’impegno in Finlandia di giovedì.

Certo, Mou ha in mente di calare il poker. Vale a dire dovrebbero essere quattro i cambi rispetto al match contro l’Helsinki di giovedì scorso. In primis dovrebbe tornare Ibanez, poi Spinazzola e Karsdorp sugli esterni. E infine, secondo le sensazioni che arrivano da Trigoria, sembra ci possa essere la possibilità di rivedere Zaniolo dal primo minuto. Nicolò, come tutti sappiamo, nonostante la squalifica, è partito lo stesso con la squadra alla volta di Helsinki.

Probabili formazioni Verona-Roma, le scelte di Mou

Insomma, le scelte sembrano essere già fatte anche se Mou in quest’anno e mezzo quasi nella Capitale ci ha abituato, decisamente, alle sorprese. Comunque, la più probabile formazione al momento è quella che vede ovviamente Rui Patricio in porta con Mancini, Smalling e Ibanez dietro. Karsdorp largo da un lato e Spinazzola dall’altro, con Camara – nonostante il recupero di Matic che dovrebbe iniziare dalla panchina – al fianco dell’intoccabile Cristante.

Pellegrini e Zaniolo appunto alle spalle di un Tammy Abraham che finalmente s’è sbloccato e che cerca un gol scacciacrisi anche in campionato. Insomma, Roma bella ché fatta e Mourinho che pensa decisamente a vincere per rimanere incollato al treno Champions League. Vedremo se le sensazioni di oggi verranno riconfermate lunedì in Veneto.