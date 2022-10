Roma, Dybala corre verso il recupero: “doppia” convocazione

Paulo Dybala corre verso il Mondiale in Qatar sperando nella convocazione con l’Argentina: intanto il presidente lo osserva da vicino

Qualche problema fisico era da mettere in conto quando la Roma ha deciso di acquistare Paulo Dybala, ma la sfortuna della ‘Joya’ questa volta è stato il tempismo. Infatti l’argentino si è infortunato proprio a ridosso del Mondiale in Qatar, mettendo a rischio la sua presenza tra i convocati. Le terapie per curare la lesione al retto femorale però sembrano procedere bene fino ad ora.

Sin dal primo giorno dopo l’infortunio Dybala si è messo al lavoro per recuperare in tempi record, non tanto per giocare le ultime partite con la Roma, quanto per volare in Qatar con l’Argentina. Importanti novità arrivano da Trigoria sul suo recupero, mentre a bordo campo a osservarlo c’è anche il presidente.

Roma, Dybala torna a correre sotto gli occhi di Dan Friedkin: nuova ecografia e doppia convocazione

Buone notizie per la Roma e per Paulo Dybala quelle che arrivano da Trigoria. La ‘Joya’ ce la sta mettendo tutta per recuperare dall’infortunio e volare al Mondiale con l’Argentina. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Dybala avrebbe ricominciato a correre a Trigoria. Una corsetta leggera per il momento, che però accelera il processo di recupero, davanti agli occhi di Mourinho e del presidente Dan Friedkin, a bordocampo durante l’allenamento dell’argentino.

Tra una settimana Dybala effettuerà una nuova ecografia per capire l’andamento del recupero. Al momento i tempi fanno pensare a un possibile rientro tra i convocati per l’ultima partita prima della sosta contro il Torino, anche se poi rischiare una ricaduta non sarebbe l’ideale. Lo stesso giorno Scaloni svelerà la lista dei convocati per il Mondiale e visto come procede il recupero Dybala conta di esserci.