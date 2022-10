Roma-Lazio, infortunio Immobile: recupero in tempi record

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina ed entrambe sono alle prese con infortuni importanti: il reccupero di Immobile procede in tempi record

Una settimana precisa al primo derby della stagione tra Roma e Lazio. Domenica prossima le due squadre della capitale si sfideranno alle 18 in un’atmosfera come sempre infuocata. Due momenti simili, ma anche diversi, per le squadre di Mourinho e Sarri. I giallorossi vincono ma faticano a segnare, mentre anche i biancocelesti continuano a vincere, ma segnando molti gol nonostante l’assenza di Immobile.

Proprio il bomber della Lazio potrebbe essere uno dei grandi assenti del derby, così come lo sarà certamente Paulo Dybala nella Roma. Ma il recupero di Immobile procede in tempi record.

Roma-Lazio, passi avanti Immobile: i biancocelesti sognano di averlo al derby

Paulo Dybala e Ciro Immobile potrebbero essere i due grandi assenti del prossimo derby della capitale. L’argentino è più cauto nel recupero perché vorrebbe esserci nel Mondiale in Qatar con la ‘Seleccion’. Mentre il bomber della Lazio sembrerebbe accelerare i tempi per il rientro.

Infatti secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Immobile ieri ha già iniziato a fare la cyclette, che rappresenterebbe un grande passo in avanti. Infatti il sogno di Sarri e della Lazio sarebbe di riuscire a recuperarlo per il derby di domenica prossima, missione difficile ma non impossibile. Dunque per la Roma potrebbe esserci un pericolo in più in un derby fondamentale per la corsa al quarto posto.