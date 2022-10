Roma, annuncio Abraham e consiglio per il futuro: “Stiamo cambiando”

Roma, Abraham non si nasconde e presenta la propria visione circa il futuro. A seguire le sue parole.

Non è stato un periodo facilissimo per il numero nove di Mourinho, distintosi fin qui per un percorso non proprio nobile e certamente poco coerente rispetto agli importanti numeri che avevano contraddistinto il suo felice impatto con la Serie A lo scorso campionato. In realtà, commisurando gli inizi di queste prime due stagioni all’ombra del Colosseo, emerge come l’ex Chelsea abbia fin qui realizzato un numero di gol e assist non poi così lontano da quello trascorso, al netto però di un’involuzione tecnica che ha forse toccato il suo punto più basso proprio contro il Napoli sei giorni fa.

Non manca però lui il carattere e la capacità di saper archiviare questa parentesi, alla luce di un’età che gli garantisce ampi margini di crescita e della presenza di un mister in panchina che lo ha fortemente voluto, confidando quasi ciecamente nelle sue qualità e convincendolo a sposare la causa giallorossa nonostante le diverse e nobili avances provenienti dalla Premier per il suo ingaggio.

Roma, Abraham e lo sguardo ottimista sul futuro: il consiglio del bomber

Il gol di Helsinki, si augurano i tifosi, potrebbe intanto aver contribuito a sbloccare una stagione in cui è partito non proprio come ci si aspettava. Vedremo già nella gara di dopodomani, contro il Verona, se la marcatura contro i finlandesi possa assumere il sapore di una nuova matrice che catalizzi un percorso più nobile a livello personale e collettivo, alla luce dei diversi e importantissimi impegni che attendono la Roma da qui fino a metà novembre. Intanto, non sfugga il commento dello stesso attaccante circa il suo futuro.

Non si tratta, in questo caso, delle solite frasi di circostanza di un giocatore che parla del domani da un punto di vista professionale. Insieme al connazionale ed ex collega, ora al Milan, Fikayo Tomori, il numero nove ha parlato a English Football, così esprimendosi su un futuro inteso a lato senso. “Le persone dovrebbero imparare a guardare le cose con uno sguardo positivo. Il mondo sta migliorando e cambiando, anche se abbiamo tanta strada da fare. Questo non significa però ignorare gli aspetti positivi“.