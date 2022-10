Verona-Roma, le ultime da Trigoria: doppio recupero per Mourinho

L’allenatore della Roma ha recuperato due dei suoi calciatori in vista della partita con il Verona che ci sarà lunedì 31 ottobre

Dopo la vittoria con l’Helsinki la testa è volata subito alla partita con il Verona. Nella serata di Halloween va in scena il posticipo di Serie A con la Roma che affronta i gialloblù al Bentegodi. A seguire la squadra ci saranno circa 3000 tifosi che cercheranno di spingere il più possibile Pellegrini e compagni alla vittoria in campionato. Nell’ultimo match dei giallorossi, il Napoli è riuscito a vincere con un gol fortunoso di Osimhen, che ha sfruttato un errore di Smalling.

Alla partita non ha preso parte Nicola Zalewski, che era out per indisposizione. Stesso destino per Roger Ibanez prima della gara di Europa League contro i finlandesi, vinta 2-1 grazi alle reti di Abraham e di El Shaarawy. L’attaccante inglese è tornato alla rete dopo diverse settimane di digiuno e la sua voglia di tornare al gol di è vista anche durante la partita, con il numero 9 che ha cercato di fare suo ogni pallone. Alla partita non hanno preso parte Leonardo Spinazzola, Rick Karsdorp, ma neanche Zeki Celik, out per un problema al ginocchio.

Verona-Roma, Celik torna in campo: presente anche Ibanez

Proprio il terzino turco, come riporta il Romanista, è tornato ad allenarsi con la squadra come aveva preannunciato José Mourinho in conferenza stampa. Insieme all’esterno destro, poi, è riapparso in campo anche Roger Ibanez, out contro l’Helsinki per indisposizione. I due sono di nuovo a disposizione di Mourinho, che potrebbe utilizzarli per affrontare il Verona lunedì 31 ottobre.