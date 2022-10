Calciomercato Roma, asso nella manica Pinto: dietrofront lampo

Calciomercato Roma, dalla Spagna rincarano la dose: i giallorossi partirebbero avanti nella corsa al centrocampista.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, gara importante per i giallorossi, a caccia di punti cruciali per continuare a tallonare il gruppone Champions.

Gli uomini di Mourinho se la vedranno al Bentegodi con un Hellas in crisi di identità e di risultati. L’impegno in terra scaligera, però, non è affatto da trascurare, perché fungerà da preludio al confronto di Europa League contro il Ludogorets, primo vero dentro-fuori stagionale. Abraham e compagni non possono di certo fallire questo tipo di appuntamento, ragion per cui sarà fisiologico un turn-over ragionato, nell’ottica di un dosaggio equo delle forze.

E chissà che qualche rinforzo non possa arrivare anche dal mercato. Piuttosto difficile che si creino i presupposti giusti per un colpo ad effetto già a gennaio. Più verosimile, invece, che Pinto possa cominciare a sondare il terreno in ottica estiva.

Calciomercato Roma, scatto per Aouar: così Pinto beffa il Betis

Sotto questo punto di vista, occhio alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, nella corsa ad Aouar la Roma partirebbe favorita. Il Betis, infatti, altro club da tempo sulle tracce, sarebbe piuttosto restio a soddisfare le richieste contrattuali del centrocampista del Lione, legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2023. L’entourage del francese avrebbe fatto recapitare una richiesta da circa 4,5 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta eccessiva dagli spagnoli, che a questo punto potrebbero cambiare obiettivo.

La compagine iberica potrebbe affondare il colpo solo nel caso in cui dovesse riuscire ad ottenere un piazzamento in Champions League. In casa contrario, un eventuale blitz per Aouar sarebbe al limite dell’utopistico. La Roma intanto continua a monitorare la situazione, per capire eventuali margini di manovra.