Calciomercato Roma, epilogo a sorpresa: incontro e firma

Calciomercato Roma, la resa dei conti sta per arrivare: le parti si sono sensibilmente riavvicinate. Gli ultimi dettagli.

In questo scorcio di stagione, la Roma si è letteralmente aggrappata a Paulo Dybala per quanto concerne la propria pericolosità offensiva. Non è un caso che la maggior parte delle azioni orchestrate dalla compagine giallorossa siano passate proprio dai piedi del fantasista argentino.

Chiaramente lo Special One si aspetta molto anche dagli altri interpreti offensivi, a maggior ragione dopo l’infortunio accorso alla Joya. Abraham, Belotti e Zaniolo stanno faticando più del previsto a trovare quella continuità con il goal che ci si attendeva. Chissà che proprio la trasferta di Verona contro l’Hellas non possa sancire un significativo passo in avanti sotto questo punto di vista. Intanto, le voci di mercato si mescidano in maniera quasi osmotica con i rumours di mercato, dando vita ad intrecci da non trascurare.

Calciomercato Roma, colpo di scena Asensio-Real Madrid: rinnovo opzione concreta

Dalla Spagna nelle ultime settimane avevano rilanciato un possibile accostamento Roma-Asensio. L’esterno offensivo spagnolo del resto era stato sondato anche da Milan e Juventus, che per motivi diversi non avevano però mai affondato il colpo, preferendo virare su altri tipi di obiettivi. La situazione contrattuale dell’ala cresciuta nelle giovanili del Mallorca potrebbe far gola anche ai club italiani. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che sarebbero stati compiuti sensibili passi in avanti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del Real Madrid. La fumata bianca circa un eventuale rinnovo, dunque, non appare più utopistica.

Secondo quanto riferito da Marca, infatti, la priorità del classe ’96 è quella di continuare la sua esperienza all’ombra del Bernabeu. Sebbene non ci siano ancora offerte di rinnovo sul tavolo, la dirigenza delle Merengues si sarebbe convinta della bontà del ruolo che ricoprirebbe Asensio all’interno del nuovo progetto tecnico. A Valdebebas, dunque, l’idea rinnovo continua a prendere piede con sempre più insistenza. L’auspicio delle parti è che il calciatore possa disputare i Mondiali con un’idea più chiara sul suo futuro. I Galacticos, a quel punto, potrebbero sigillare con Asensio il primo dei sette rinnovi contrattuali già in cantiere.