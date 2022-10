Calciomercato Roma, Mourinho ha cambiato idea: pronto “riscatto”

José Mourinho sembrava non essere stato convinto dal nuovo acquisto, ma lo ‘Special One’ ha cambiato idea: riscatto conquistato

Il calciomercato estivo della Roma è stato ricco di nuovi acquisti importanti, sicuramente questo non lo si può negare. Che poi la malasorte ci abbia messo lo zampino con diversi infortuni che hanno tolto a Mourinho molte soluzioni, non è colpa di nessuno. Lo ‘Special One’ però a sua disposizione ha trovato una rosa rinforzata con innesti di qualità come Paulo Dybala o Nemanja Matic, imprescindibili fino ad ora.

Proprio su un altro nuovo acquisto arrivato in estate, José Mourinho sembrerebbe aver cambiato definitivamente idea. Infatti dalla bocciatura si potrebbe passare direttamente al riscatto. Il tecnico portoghese sembra non volerci rinunciare al momento.

Calciomercato Roma, Camara convince Mourinho: il riscatto è più vicino

Mady Camara è stato l’ultimo acquisto della Roma nella scorsa finestra estiva di calciomercato. Il centrocampista è arrivato dall’Olympiacos in prestito con diritto di riscatto per sostituire l’infortunato Georginio Wijnaldum. Dunque il suo arrivo non era stato pianificato dai giallorossi. Mourinho inizialmente sembrava non essere stato convinto dal suo inizio di stagione.

Contro il Real Betis sembrava poter arrivare la bocciatura definitiva, ma così non è stato. Infatti Camara lavorando sodo ogni giorno in allenamento, è riuscito a dimostrare a Mourinho di meritare nuove possibilità. La prima è arrivata contro la Sampdoria e da lì contro Napoli ed Helsinki è rimasto titolare. Mourinho sembrerebbe aver cambiato idea sul giocatore e anche il riscatto potrebbe essere più vicino. Infatti nel contratto del giocatore è presente una clausola legata ai minuti in campo. Giocando con regolarità dunque il riscatto per 12 milioni sembrerebbe più vicino.