Calciomercato Roma, decisione presa: la soluzione è nella clausola

La decisione ormai è stata presa dal giocatore sulla propria permanenza alla Roma: la soluzione è nella clausola presente sul contratto

Non ci sarà solo il calciomercato invernale nei progetti di Tiago Pinto sul futuro della Roma, ma inevitabilmente un occhio va anche a quello estivo del 2023, dove si potrà approfittare per mettere nel mirino qualche giocatore in scadenza. Il general manager giallorosso però inizia a pensare anche ai suoi giocatori che necessitano il rinnovo di contratto.

In particolare in casa Roma continua a essere un punto interrogativo il futuro di Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone’, che due giorni fa ha festeggiato i 30 anni, continua a essere una seconda scelta, ma sempre molto utile, per Mourinho. Così il giocatore avrebbe già deciso cosa fare. La soluzione perfetta è già all’interno del contratto.

Calciomercato Roma, El Shaarawy vuole rimanere: clausola per il rinnovo del contratto

Stava per festeggiare il suo compleanno con un gol Stephan El Shaarawy a Helsinki, ma la Uefa ha poi dato autorete a Hoskonen. Il ‘Faraone’ nonostante sia ormai una seconda scelta per Mourinho, ogni volta che viene chiamato in causa è sempre determinato a dare il suo contributo e a fare bene.

Il suo contratto con la Roma scadrà a giugno 2023 e, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il ‘Faraone’ vorrebbe rimanere in maglia giallorossa. Nel contratto di El Shaarawy è presente una clausola per il rinnovo automatico fino al 2024 del contratto, che potrebbe permettere a Tiago Pinto di rinviare i discorsi sul rinnovo o l’addio di El Shaarawy al prossimo anno, anche se la volontà del giocatore è chiaramente quella di rimanere nella capitale al momento.