Calciomercato Roma, sfida alla Juve e alle milanesi: il jolly di Mou

Calciomercato Roma, ha stregato mezza Italia. Anche Mourinho in corsa, tutti gli aggiornamenti in vista di una sfida importante quanto avvincente.

L’obiettivo attuale dei giallorossi deve adesso essere quello di continuare a far bene dopo la vittoria in quel di Helsinki, importante non tanto per la classifica di un girone che sentenzierà la seconda classificata solamente in base all’esito di giovedì prossimo contro il Ludogorets, quanto, piuttosto, per ripristinare un morale che il gran gol di Osimhen aveva in parte abbattuto quattro giorni prima della trasferta finlandese.

L’imposizione per 2 a 1 dovrà essere posta a matrice di un percorso che durerà fino a metà novembre e che vedrà Pellegrini e colleghi affrontare diverse insidie da qui fino alla pausa per il Mondiale. Questo a partire dalla delicata partita di domani contro l’Hellas Verona, storicamente ostile e in grado di evocare ricordi recenti non proprio nobilissimi. Se a ciò si aggiunge l’assenza di Spinazzola e il fatto che diverse big e rivali dirette abbiano già vinto, si comprende bene come la partita di domani assumerà un’importanza tutt’altro che trascurabile.

Ancora meno trascurabile, poi, un calciomercato che tante volte, anche a Roma, ha dimostrato di poter essere validissimo alleato ma anche specchio delle allodole in grado di illudere e alzare aspettative poi non rispettate. Fin qui, al netto degli infortuni, la squadra di Mourinho ha fatto abbastanza bene in campionato, deludendo piuttosto in una competizione continentale presso la quale i giallorossi hanno comunque la possibilità di rimanere imponendosi contro i bulgari.

Calciomercato Roma, Vicario ha stregato mezza Serie A: il punto

Pur dovendo pensare step by step ai prossimi impegni, è innegabile però che l’attenzione sia in questo periodo orienatata anche alla campagna acquisti, alla luce del valore che essa potrebbe assumere a inizio 2023, quando inizierà di fatto una sorta di secondo campionato. A ciò si aggiunga però anche la consapevolezza di dover continuare a effettuare un cambio generazionale catalizzato da Pinto quasi due anni fa e adesso necessitante di tangere anche altri reparti. Un qualche movimento, come già raccontatovi, potrebbe interessare anche il reparto arretrato, alla luce della non più tenere età di Rui Patricio e di uno Svilar non ancora inquadrato.

Tra i tanti papabili, c’è anche quel Guglielmo Vicario che ha dimostrato in questi due anni di Serie A in quel di Empoli di essere affidabile e di prospetto. Come riferiscono le penne di Calciomercato.it, sulle sue tracce si registra una Juventus che potrebbe decidere di affidare nuovamente la difesa dei pali a un elemento italiano dopo Buffon. Anche la Roma, secondo la stessa fonte, tra le realtà da considerare, alla luce del succitato discorso Rui Patricio.

Infine, anche Inter e Milan potrebbero non voltarsi dall’altra parte, per quanto la presenza di Onana da un lato e di Maignan dall’altro porterebbe i due club meneghini a fare di Vicario un profilo di rincalzo, senza garantirgli una centralità in una grande piazza che la sua esperienza toscana sembra ormai prossima a fargli conquistare.