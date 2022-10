Calciomercato Roma, ultimatum rinnovo Zaniolo: fissata la data limite

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo continua a essere uno degli argomenti caldi in casa Roma: ultimatum in arrivo. La data limite

Il futuro di Nicolò Zaniolo rimane una questione prioritaria in casa Roma da risolvere. L’attaccante giallorosso non sta vivendo un periodo semplice in quanto a prestazioni e numeri. Dell’attacco romanista infatti Zaniolo è l’unico a essere ancora a zero nella voce gol segnati. L’ultimo centro risale alla finale di Conference League a Tirana, mentre in campionato addirittura a Empoli-Roma dello scorso 23 gennaio.

Così la Roma si aspetta un cambio di marcia a livello realizzativo da parte del giocatore, così come lui aspetta il rinnovo di contratto. La distanza tra le parti ancora c’è e spunta una data limite per trovare un accordo.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: dicembre la data limite per l’accordo

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è ancora tutto da decidere. L’attaccante giallorosso aspetta il rinnovo di contratto, che ovviamente andrà guadagnato sul campo. La richiesta di 4 milioni di Zaniolo al momento è distante dall’offerta della Roma, ma l’accordo può essere trovato. Con l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, la trattativa va avanti da settembre, ma sarebbe arrivato anche un ultimatum.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, se le due parti non dovessero trovare un accordo entro dicembre, tutto verrebbe messo in sospeso fino alla prossima estate, quando mancherà solo un anno alla scadenza del contratto di Zaniolo, che potrebbe diventare preda degli assalti delle big. Dunque serve un’accelerata sia alla trattativa che alle prestazioni di Zaniolo per arrivare alla firma del contratto.