Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dell’attaccante: “È finita”

L’attaccante ha annunciato l’addio al club dopo l’ultima partita giocata: la Roma si prepara a ufficializzare la trattativa

Il calciomercato invernale è alle porte e in questa stagione anomala si può dire che può iniziare in anticipo. Infatti con la pausa per il Mondiale che bloccherà tutti i campionato a partire da metà novembre, le società potranno già tirare le somme di metà stagione e decidere come muoversi sul mercato, che ufficialmente aprirà a gennaio e durerà per tutto il mese.

In casa Roma un obiettivo è già fissato e bloccato da tempo e si aspetta solo il suo arrivo, che però ci sarà solo a gennaio. Intanto il giocatore ha ufficialmente detto addio al suo club dopo l’ultima partita giocata.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Solbakken: “Col Bodo è finita”

La Roma lo ha conosciuto in Conference League, lo ha osservato da vicino subendo anche gol da lui, ma ora la storia di Ola Solbakken sta per cambiare. I giallorossi infatti, dopo averlo messo nel mirino da tempo ed essersi sfidati con il Napoli, ora aspettano lo sbarco di Solbakken nella capitale.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, l’attaccante norvegese dovrebbe arrivare alla Roma solo a gennaio, anche se Mourinho lo avrebbe voluto con sé nella tournee in Giappone, ma l’accordo con il Bodo/Glimt non è arrivato. Così si aspetterà la scadenza ufficiale del contratto, mentre il giocatore ha già salutato il club affermando: “La storia con il Bodo molto probabilmente è finita, capisco che per la società sia frustrante perché non prenderanno soldi”. Dunque addio annunciato e porte della capitale pronte a spalancarsi.