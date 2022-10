Ultim’ora Roma, ennesima tegola: salta il Verona

Nuova tegola per José Mourinho: costretto a saltare Hellas Verona-Roma per un problema di natura muscolare.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, gara di cruciale importanza per gli uomini di José Mourinho, che dopo la vittoria ottenuta sul campo dell’Helsinki, vuole immediatamente gettarsi alle spalle il KO casalingo patito contro il Napoli.

A dispetto della posizione in classifica, davanti al proprio pubblico gli scaligeri venderanno cara la pelle. Ragion per cui, servirà un approccio determinato da parte dei giallorossi. In quest’ottica, il ruolo da attribuire alla formazione titolare che Mou sceglierà di mettere in campo non può passare in seconda piano. A tal proposito, non arrivano buone notizie da Trigoria.

Roma, infortunio Spinazzola: salta la trasferta di Verona

Spinazzola ha riscontrato dei problemi di natura muscolare nelle scorse ore. Si tratta di una lesione al retto femorale sinistro. Ragion per cui, l’esterno della Roma non sarà disponibile per la trasferta di Verona, con Zalewski pronto a prendere il suo posto sulla corsia mancina. Una brutta tegola per Mou, che in questa prima parte di stagione è stato costretto a convivere con molte defezioni sugli esterni. Ricordiamo che Celik è ancora out, mentre Karsdorp è da poco rientrato da un infortunio piuttosto grave.

Stando così le cose, Zalewski sarà schierato sull’out mancino, con Karsdorp che stazionerà regolarmente sulla fascia destra. Da capire quali saranno gli eventuali tempi di recupero: il tour de force della Roma fino alla sosta per i Mondiali è di quelli importanti, e il rischio per Mou di non avere a disposizione Spinazzola in una delle fasi cruciali della stagione è tangibile.